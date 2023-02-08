Kahramanmaraş'ta bir genç kız daha kurtarıldı

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından bölgeye giderek arama kurtarma çalışmalarını yürüten Osmangazi Belediyesi Sivil Savunma Birimi ekipleri, enkaz altından bir kişiyi daha canlı çıkartmanın mutluluğunu yaşadı.

Merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve toplamda 10 ili etkileyen depremlerde enkaz altında kalanları kurtarmak için 30 iş makinesi ve 205 kişilik personel ile çalışmalar yürüten Osmangazi Belediyesi ekipleri bir kurtuluşa daha tanıklık etti. Kahramanmaraş’ın Öksüzlü Köyü’nde arama kurtarma çalışmaları yürüten ekipler, yıkılan iki katlı binadan 17 yaşındaki Irmak Durak’ı 42 saat sonra canlı çıkartmanın mutluluğun yaşadı.

Enkazdan gelen ses üzerine çalışmaları başlatan ekipler, enkaz içerisine kamera salarak genç kıza ulaştı. Odasında yatakta bulunduğu tespit edilen Irmak Durak’ı kurtarmak için zamanla yarışan ekipler, genç kızın daha rahat nefes alması için tünel kazdı ve hava koridoru oluşturdu. Irmak’ın ‘Beni bırakmayın. Ne olursunuz kurtarın’ diyerek yaptığı yardım çağrısına ‘Seni buradan mutlaka çıkartacağız’ diyerek cevap veren ekipler, saatler süren çalışma sonunda genç kızı enkazdan çıkartmayı başardı. Genç kız, sedyeye hastaneye götürüldü. Irmak Durak’ın enkazdan sağ olarak kurtuluşu ile duygu dolu anlar yaşayan ekipler, mutluluk gözyaşları döktü.