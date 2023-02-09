Kahramanmaraş'ta bir vatandaşı depremden 78 saat sonra kurtardılar

Kahramanmaraş'ta 56 yaşındaki Raife Taşkın, depremden 78 saat sonra arama-kurtarma ekipleri tarafından sağ olarak kurtarıldı.

Kahramanmaraş'ta bir vatandaşı depremden 78 saat sonra kurtardılar
Editör
EditörEditör
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta

Kahramanmaraş’ta 56 yaşındaki Raife Taşkın, depremden 78 saat sonra arama-kurtarma ekipleri tarafından sağ olarak kurtarıldı.

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler 10 ili etkiledi. Depremlerin ardından bölgeye yönlendirilen çok sayıda ekip enkaz altında kalanları kurtarmak için canla başla çalışmalarını sürdürüyor.

Amasya Orman Bölge Müdürlüğü kurtarma ekibi ve Rizeli madenciler, Kahramanmaraş merkezde çöken Çuhadar Sitesi’nin enkazındaki kadını sağ olarak kurtarmayı başarıp sağlık ekiplerine teslim etti.