Kahramanmaraş'ta deprem sonrasında züccaciye dükkanında tek bir tabak bile kırılmadı

Kahramanmaraş’ta bulunan bir züccaciye dükkanı depremde hasar görmezken içeride bulunan tabaklar dahil eşyaların yerinden oynamadığı görüldü.

Onikişubat ilçesinde, Şehit Abdullah Çavuş Mahallesi’ndeki İsmet Karaokur Bulvarı üzerinde bulunan Sara Sitesi, depremde hasar almadı. Sitedeki apartmanın zemininde bulunan ve depremin meydana geldiği 6 Şubat’tan bu yana kapalı olan züccaciye dükkanında yer alan porselen tabaklar dahil hiçbir eşyanın kırılmadığı görüldü. Dükkanın tam karşısında ise bir apartmanın enkazında arama kurtarma çalışmaları yapılıyor. Dükkan çevreden geçenleri şaşırttı.

Dükkanı görünce şaşkına dönen depremzede Selattin Gazihanoğlu, "Burayı tesadüfen gördüm. Ben de hayretler içerisindeyim. Bir tane tabağın oynamaması Allah’ın takdiri mi demek, binanın sağlamlığı mı demek, tedbir mi demek, bu tartışılır. Karşıdaki bir çok bina yıkıldı, yıkılmadıysa bile hasar aldı. Çok ilginç bir durum. Hayretler içerisindeyim" dedi.