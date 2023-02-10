Kahramanmaraş'ta depremzedeler cuma namazında dua etti

Kahramanmaraş’ta depremzedeler, hayatını kaybeden vatandaşlar ve enkazda arama kurtarma çalışmalarında görevli personel için cuma namazında dua etti.

10 ili etkileyen ve merkez üssü Kahramanmaraş olan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler sonrası Kahramanmaraş’ın merkezinde bulunan Erzurumluoğlu Camii’nde vatandaşlar cuma namazı kıldı. Depremzedeler, namazda depremde hayatını kaybeden vatandaşlar, enkaz altında yardım bekleyenler ve arama kurtarma çalışmalarında görevli personel için dualar etti.