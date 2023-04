Kahramanmaraş'ta depremzedeler dolu dolu bir Ramazan ayı geçiriyor

TAKİP ET

Beyoğlu Belediyesi Ramazan ayında Kahramanmaraş’ta kurduğu kardeşlik sofralarının yanı sıra, düzenlediği kültürel ve sanatsal etkinliklerle de depremzedelere dolu dolu bir Ramazan ayı geçirme imkanı sunuyor.

Kahramanmaraş’ta depremzedelerin ihtiyaçlarının giderilmesi için hummalı bir çalışma yürüten Beyoğlu Belediyesi, yardımlaşma seferberliğini Ramazan ayında da sürdürüyor. Her yıl Beyoğlu’nda kurduğu kardeşlik sofralarını bu yıl Kahramanmaraş’a taşıyan Beyoğlu Belediyesi, her gün 15 bin depremzedeye iftar ve sahur yemeği veriyor. Ramazan etkinlikleri çerçevesinde Mobil Sahne Tırı ve Mobil Kütüphane de hizmete sunuldu. Gün boyu mobil kütüphanede verimli ve eğlenceli zaman geçirme imkanı bulan çocuklar, Mobil Sahne’de iftar öncesi ve sonrasında düzenlenen birbirinden renkli etkinliklerle de doyasıya eğleniyor.

Her gün 15 bin depremzedeye iftar veriliyor

Beyoğlu Belediyesi, Kahramanmaraş Dulkadiroğlu’nda bulunan 400 kişilik aşevi çadırının yanı sıra Ramazan ayı dolayısıyla bir de 700 kişilik Kardeşlik Sofrası Çadırı kurdu. Belediye ekipleri ayrıca üç mobil aşevi ile de her gün Kahramanmaraş merkezin farklı noktalarındaki çadır ve konteyner kentlerde yaşayan depremzedelere iftar ve sahur yemeği dağıtıyor. Çalışmalar çerçevesinde her gün 15 bin depremzedeye iftar ve sahur yemeği veriliyor. Ayrıca Beyoğlu Yardım Merkezi’nde faaliyet gösteren fırında da her gün 15 bin ekmek pişirilerek depremzedelere dağıtılıyor.

Çocuklar Mobil Sahne ile doyasıya eğleniyor

Beyoğlu Belediyesi Ramazan etkinlikleri çerçevesinde depremzede çocukların aileleriyle birlikte eğlenmelerini sağlamak amacıyla Mobil Sahne Tırı hazırladı. Her gün farklı bir noktada çocuklarla buluşan Mobil Sahnede iftar öncesi ve sonrası etkinlikler düzenleniyor. Maskot, yüz boyama, yarışmalar, animasyon, sihirbaz pandomim, balon şov, çocuk tiyatroları, Hacivat Karagöz Gölge Oyunu ve çocuk sinemaları gibi birçok aktivitenin gerçekleştirdiği sahne ile çocuklar dolu dolu bir Ramazan ayı geçiriyor.

Mobil Kütüphane ile Ramazan ayı daha verimli ve eğlenceli geçiyor

Çocuklara ve gençlere Ramazan ayını daha verimli ve eğlenceli geçirmelerini sağlamak için sunulan bir diğer hizmet ise “Beyoğlu Mobil Kütüphane” oldu. Kahramanmaraş’ta her gün farklı bir noktada depremzedelerle buluşan Mobil Kütüphanede, çocuk ve gençlere yönelik kitaplar başta olmak üzere toplamda 5 bin adet kitap bulunuyor. Belirli aralıklarla aynı bölgelere tekrar uğrayan kütüphane depremzedelere aldıkları kitapları değiştirme imkanı da sunuyor. Ayrıca Mobil Kütüphane’de düzenlenen Kırmızı Sedir Söyleşileri ile de çocukları sevdikleri yazarlarla bir araya gelmenin mutluluğunu yaşıyor.

"Yaralarımızı tamamen sarana kadar da burada olacağız"

Birliğe, beraberliğe ve kardeşliğe en çok ihtiyaç duyduğumuz dönemlerden birini yaşadığımızı belirten Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, “Bu yıl Beyoğlu’muzda düzenlediğimiz Ramazan ayı etkinliklerimizi de Kahramanmaraş’a taşıdık. Hem kardeşlik sofralarımızı kuruyoruz hem de çocuklarımızın ve gençlerimizin güzel bir ramazan geçirmesi için kültürel ve sanatsal aktiviteler düzenliyoruz. Biz ilk günden beri buradayız ve yaralarımızı tamamen sarana kadar da burada olacağız. Bu zor günleri hep birlikte atlatacağız” dedi.