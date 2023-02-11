Kahramanmaraş'ta enkazda 'Ben ölürsem kalanlar okusun' yazılı tahta parçası bulundu

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde depremde yıkılan Anadolu Apartmanında 'Ben ölürsem kalanlar okusun' yazılı tahta parçası bulundu.

Kahramanmaraş'ta enkazda 'Ben ölürsem kalanlar okusun' yazılı tahta parçası bulundu
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta

Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesinde depremde yıkılan Anadolu Apartmanında “Ben ölürsem kalanlar okusun” yazılı tahta parçası bulundu.

Depremde yıkılan Anadolu Apartmanında ANDA ekipleri tarafından “Ben ölürsem kalanlar okusun” yazılı tahta parçası bulundu. Aynı tahtada "2004" tarihi yazılı olduğu da görüldü.