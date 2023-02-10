Kahramanmaraş'ta kurulan sahra hastanesi yaralıların tedavisini sürdürüyor

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Kahramanmaraş'ta kurulan sahra hastanesinde yaralıların tedavisinin devam ettiğini bildirdi.

Kahramanmaraş'ta kurulan sahra hastanesi yaralıların tedavisini sürdürüyor
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EditörEditör
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Kahramanmaraş’ta kurulan sahra hastanesinde yaralıların tedavisinin devam ettiğini bildirdi.

MSB’nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Türk Silahlı Kuvvetlerimizin Kahramanmaraş’ta kurduğu Seyyar Sahra Hastanesinde yaralı vatandaşlarımızın tedavisine devam ediyor, vatandaşlarımızla yakından ilgileniyoruz” ifadelerine yer verildi.