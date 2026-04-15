Kahramanmaraş'ta okulda silahlı saldırı: 4 ölü, 20 yaralı

Edinilen bilgiye göre, Onikişubat ilçesinde bulunan Ayser Çalık Ortaokulunda silah sesleri duyuldu. İhbar üzerine okula çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk belirlemelere göre olayda 1'i öğretmen 4 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı. Yaralılar çevredeki hastanelere sevk edilirken olay yerinde geniş güvenlik önlemi alındı.

8. sınıf öğrencisi olan saldırganın sırt çantasıyla okula girerek öğrencilere yönelik saldırıyı gerçekleştirdiği öğrenildi.

Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, okulun önünde yaptığı açıklamada, "8'inci sınıf öğrencisi sırt çantasında babasına ait olduğunu tahmin ettiğimiz silahla okula gelerek hedef gözetmeksizin ateş açıyor. Şu ana kadar yaptığımız çalışmalarda maalesef 4 vefat var, 20 de yaralımız var. Saldırgan da vefat etti. Kargaşa anında kendisine ateş ederek öldürdü. Kendisi 8'inci sınıf öğrencisi. Babası eski bir emniyetçi. Onun silahını aldığını tahmin ediyoruz. Silahlar ve 7 şarjör ile birlikte" dedi.