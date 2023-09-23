Kahramanmaraş'taki 4,6 büyüklüğündeki depremde olumsuz durum yok

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kahramanmaraş'ta meydana gelen 4,6 büyüklüğünde depremde olumsuz bir durum bulunmadığını bildirdi.

Kahramanmaraş'taki 4,6 büyüklüğündeki depremde olumsuz durum yok
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kahramanmaraş’ta meydana gelen 4,6 büyüklüğünde depremde olumsuz bir durum bulunmadığını bildirdi.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Kahramanmaraş Göksun’da 4,6 büyüklüğünde meydana gelen depremde AFAD ve ilgili kurumların ekiplerinin saha tarama çalışmalarına devam ettiğini belirterek, herhangi bir olumsuz durum bulunmadığını ifade etti.

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