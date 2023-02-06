Kahramanmaraş'taki son deprem Sakarya'da da hissedildi

Kahramanmaraş'ta son gerçekleşen 7.6 büyüklüğündeki deprem birçok ilde olduğu gibi Sakarya'da da hissedildi. Depremi hisseden vatandaşlar sokağa döküldü.

Kahramanmaraş'taki son deprem Sakarya'da da hissedildi
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta

Kahramanmaraş’ta son gerçekleşen 7.6 büyüklüğündeki deprem birçok ilde olduğu gibi Sakarya’da da hissedildi. Depremi hisseden vatandaşlar sokağa döküldü.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) verilerine göre, Kahramanmaraş’ta 7.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Büyük sarsıntı bir çok ilde olduğu gibi kilometrelerce uzaklıktaki Sakarya’da da hissedildi. Depremi hisseden vatandaşlar ise sokağa döküldü.

Kahramanmaraş'taki son deprem Sakarya'da da hissedildi
Kahramanmaraş'taki son deprem Sakarya'da da hissedildi
Kahramanmaraş'taki son deprem Sakarya'da da hissedildi
Kahramanmaraş'taki son deprem Sakarya'da da hissedildi