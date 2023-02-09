Kahramanmaraş ve Malatya'dan Sağlık Bakanlığı uçakları ile yaralılar İstanbul'a getirildi

Kahramanmaraş ve Malatya'dan Sağlık Bakanlığı uçaklarıyla aralarında çocukların da bulunduğu 4 hasta tedavileri yapılmak üzere İstanbul'a getirildi.

Kahramanmaraş ve Malatya'dan Sağlık Bakanlığı uçakları ile yaralılar İstanbul'a getirildi
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EditörEditör
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta

Kahramanmaraş ve Malatya’dan Sağlık Bakanlığı uçaklarıyla aralarında çocukların da bulunduğu 4 hasta tedavileri yapılmak üzere İstanbul’a getirildi.

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından depremzedelerin diğer illere tahliyeleri devam ediyor. Kahramanmaraş ve Malatya’dan hareket eden Sağlık Bakanlığı’na bağlı 2 uçak, aralarında çocukların da bulunduğu yaralıları Atatürk Havalimanı’na getirildi. Burada hazır bekleyen ambulanslara alınan yaralılar, tedavileri yapılmak üzere hastanelere götürüldü.