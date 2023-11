Kahramanmaraşlı yetimleri gözeten Mustafa Akgün'e 'İyilik Sağlık Ödülü'

TAKİP ET

İyilik Sağlık Vakfı, 2022 İyilik Sağlık Ödülü’nü insana dokunan hizmetlerinden dolayı rehber öğretmeni Mustafa Akgün’e verilmesini kararlaştırdı. 6 Şubat depremlerinde vakfın yöneticileriyle yolu kesişen Akgün, İstanbul’daki merkezde gerçekleştirilen törenle ödülünü aldı.

İyilik Sağlık Vakfı (İSV) toplumun ihtiyaç sahibi kesimlerine sağlık alanında karşılıksız hizmetler veren bir sivil toplum kuruluşu olarak hizmet veriyor. Vakıf, ihtiyacı olan hastalara sağlık alanında hizmet ederken bu sahada benzer çalışmalarda bulunan kişi ve kurumlarla da işbirliği içinde bulunuyor. Her yıl İyilik Sağlık Ödülü takdim eden vakıf, ihtiyaç sahiplerine destek olan, dayanışma faaliyetlerini teşvik eden kişilere teşekkür etmek gayesiyle ödül veriyor. Asrın afeti olarak nitelendirilen 6 Şubat depremlerinde 3 hafta boyunca bölgedeki hastalar için destek hizmetleri üreten vakıf yöneticilerinin yolu Mustafa Akgün ile kesişince 2022 yılının İyilik Sağlık Ödülü’nün sahibi de belli oldu. Kahramanmaraş’ta bir ilkokulda rehber öğretmeni olan Akgün, yetimler olmak üzere muhtaç insanlara destek oluyor. Her ay ortalama 60 kadar ihtiyaç sahibi aileye alışveriş kartı dağıtan Akgün, her yıl kış aylarında kömür ve odun desteği veriyor. Bayramlarda yaklaşık 750 yetim çocuğa da bayramlık desteği veren Akgün, ihtiyaç sahibi öğrencilerin kırtasiye ihtiyaçlarının giderilmesini de sağlıyor. Aynı zamanda haftanın 6 günü ortalama 50 muhtaç aileye sıcak yemek ulaştıran Mustafa Akgün, insana dokunan hizmetlerde bulunuyor. İyilik Sağlık Vakfı, 2022 İyilik Sağlık Ödülü’nü hizmetlerinden dolayı Kahramanmaraş’ta rehberlik öğretmeni olan Mustafa Akgün’e verilmesini karar verdi. 16 Kasım Perşembe günü Vakfın İstanbul’daki merkezinde gerçekleştirilen törenle Akgün, ödülünü alırken ödül, Vakfın Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Ethem Gören tarafından takdim edildi.

“Mustafa Akgün modern zamanların ahisi”

İyilik Sağlık Ödülü’nün Mustafa Akgün’e takdim edilmesinin gecikmiş bir vefa adımı olduğunu söyleyen Vakıf Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Ethem Gören, “Mustafa Akgün Boğaziçi Üniversitesi mezunu bir muallim. Mezuniyetinin ardından memleketi Kahramanmaraş’a atanan ve geride kalan 17 yıl boyunca bir taraftan Ümmet-i Muhammed’in evlatlarına ilim, irfan anlamında rehberlik ederken diğer taraftan da kadim şehirdeki muhacirlerin, yoksulların, fakirlikten toprağa düşmüş olanların öksüz ve yetimlerin hamiliğini üstlendi. Mustafa Akgün kardeşimizle uzun bir aradan sonra afet bölgesinde buluştuk. İkbal zamanlarında gitme imkanı bulamadığımız, 6 Şubat 2023’e tarihlenen depremlerde kolu kanadı kırılınca gerçekleştirdiğimiz iyilik sağlık seferlerimizde 10 gün kaldığımız Kahramanmaraş’ta evlerinde öksüz ve yetim çocukların bulunduğu ailelerin kapılarını birlikte çaldığımız “modern zamanların ahisi” Mustafa Akgün’e ödülünü takdim etmekle bahtiyarız” dedi.

“Bu ödülün hayatımızda müstesna bir yeri olarak çalışmalarımızda teşvik edici, hızımızı artırıcı bir fonksiyon üstlenecektir”

Ödül töreninde konuşan Mustafa Akgün ise, “Bizi böyle bir hayra vesile kılarak hayır, hasenat, öksüz-yetim hizmetlerinde istihdam ettiği için Rabbimize hamd ü senalar olsun. Depremden önce daha çok muhacir, öksüz ve yetimler varken, deprem sonrasında özellikle şehrimiz Kahramanmaraş’ta 600’e yakın yetim ve ihtiyaç sahibi aileden yaklaşık 2 bin 500 kişinin sorumluluğunu üzerimizde hissediyoruz. Bu süreçte mevcut ailelerimizle birlikte deprem yetimi ve muhtaç ailelerimizin ihtiyaçları, sorumluluğumuzu artırdı. Necip milletimizin infak ahlakı konusundaki hassasiyetiyle biiznillah bu hizmetleri omuzlamaya gayret ediyoruz. Bu süreçte, muhtaç ailelere, “kardeş aile” olarak maddi ve manevi desteklerini esirgemeyenlere müteşekkiriz. İyilik Sağlık Vakfı’nın tarafımıza takdim ettiği ödül, bu gönüllü çalışmalarımızda aldığım ilk ödül olması nedeniyle benim ve ailem adına oldukça anlamlı. Bu ödülün hayatımızda müstesna bir yeri olarak, çalışmalarımızda bizi teşvik edici, hızımızı artırıcı bir fonksiyon üstlenecektir. Ben de ödül için İyilik Sağlık Vakfı Yönetim Kurulu adına vakıf insan İbrahim Ethem Gören’e teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.