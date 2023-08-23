Kahramazkazan Belediye Başkanı Oğuz'un uyarıları gerçekleşti

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, çalışanlara yönelik çirkin üsluplu bir videosu medyaya sızan ve görevden alınan Ankara Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanı hakkında uyarıyı aylar öncesinden yaptı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Adnan Tatlısu’nun bir belediye personeline küfür ederek, “Seni işten atıyorum, hanımını da işten atıyorum” ifadelerini kullandığı ve çalışanlarına saygısız tavırlarının görüntüleri sosyal medyaya düşünce, ABB Tatlısu’yu görevden aldı. Edinilen bilgilere göre, kamuoyunda geniş yankı uyandıran bu olay, ilgili Daire Başkanlığının ilk vukuatı değildi.

Bundan aylar önce, Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, pek çok belge ile Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş’a, Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı’nın haksız ve usulsüz yardım listesinin hesabını sormuştu. Büyükşehir Belediye Meclis Toplantılarında ve medyada bu konuyu sık sık dile getiren Başkan Oğuz, en son geçtiğimiz hafta katıldığı bir canlı yayında şu ifadelere yer verdi:

"Aylık 50 bin TL geliri olan vatandaşa sosyal yardım verilir mi? Karı koca devlet memuru olan vatandaşa sosyal yardım verilir mi? Üstünde şirketi olan, gayrimenkulleri olan; üstünde kayıtlı otobüsü olan! vatandaşa sosyal yardım verilir mi? Yurtdışında yaşayan vatandaşa sosyal yardım verilir mi? Size soruyorum Sayın Yavaş! Bu vatandaşlara hangi hakka hukuka dayanarak sosyal yardımda bulundunuz! İhtiyaç sahibi hemşerilerim dururken Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı’nızın bu usulsüzlüğüne nasıl vesile oldunuz!"

Oğuz’un bu tespitlerinin ve ilgili sosyal yardımlardaki çelişki ve yanlışlıkları gündeme taşımasının ardından; Mansur Yavaş konuyla ilgili idari soruşturma açmak zorunda kalmıştı.

Konuyla ilgili görüşlerini paylaşan Oğuz, “Bu görevden alma, usulsüzlük ve iş bilmezlik medyaya yansıdığı için gerçekleşmiştir. Oysa aylardır dile getirdiğimiz gibi; ABB bünyesindeki tüm Müdürlükler ve Daire Başkanlıklarının halleri içler acısıdır. Medyaya yansımamış nice uygunsuzluklar, nice etik dışı tavırlar ve profesyonellikten uzak anlayış, ne yazık ki başkent belediyemizin damarlarına işlemiş vaziyettedir. Biz bunları gündeme getirmeye devam edeceğiz” açıklamalarında bulundu.