Açgözlülük ve duyarsızlık çok fazla sorun doğurur!

Profesör bir öğrenciyi kürsüye çağırıp;

Anlat dersi, demiş.

Öğrenci başlamış anlatmaya.

Şimdi kürsünün üstüne çık, devam et.

Öğrenci kürsüye çıkıp devam etmiş.

Kürsünün üstüne bir sandalye koy, üstüne çık devam et.

Öğrenci denileni yapmış.

Şimdi sandalye üstüne tabureyi koy, devam et.

Öğrenci artık düşmemek için dengesini kontrol ederek konuştukça dediklerinde tutarsızlıklar başlamış.

Hoca dersi bitirmiş ve:

“İnsan yükseldikçe dediklerinde tutarsızlıklar olur, çünkü artık beyin söyleneni değil, bulunduğu yerden düşmemeyi önceler” demiş!

Buna fazla yorum yapmaya gerek duymuyorum zira sözden ziyade zaten yaşayarak görmekteyiz…

Alçak yerden doğruları konuşmak ve savunmak, yüksek yerlerde(kime göre neye göre tartışılır) tutarsızca konuşmaktan her daim daha doğrudur! Karakter meselesi tabi…

Sevgiyle ve alçak gönülle kalın…

Chenay Kobak

Güncelleme Tarihi: 17 Ocak 2021, 00:01