Adaletin olduğu yerde,silahın yeri yoktur!

.Kanada’da ihtiyar bir adam ekmek çalmaktan tutuklanıp mahkemeye sevk edilir…

Yaşlı adam suçunu kabul edip itiraf eder. Ve yaptığı hatayı şöyle açıklar:

"Çok acıkmıştım neredeyse açlıktan ölecektim. "Hâkim şöyle hükmetti: "Sen hırsızlık yaptığını biliyorsun ve ben senin on dolar tazminat ödemene hükmediyorum. Bu parayı ödeyemeyeceğini bildiğim için senin yerine ben ödeyeceğim.

Duruşma salonunda herkes susmuştu, hâkim cebinden on dolar çıkardı ve ihtiyar adamın tazminatı olarak hazineye götürülmesini istedi. Ardından ayağa kalktı ve salondakilere hitaben:

"Hepiniz suçlusunuz, hepiniz! Ve her biriniz on dolar ceza ödemelisiniz zira sizler öyle bir şehirde yaşıyorsunuz ki ihtiyar bir adam açlıktan hırsızlık yapmak zorunda kalıyor. “

Duruşma salonunda 480 dolar toplandı ve toplanan parayı hâkim ihtiyar adama verdi.

Evet, dostlar ”Adalet” işte böyle bir şey!

Hep söylerim kıyafette, lüks mekân ve restoranlara, tatil yerlerine gitmekte, bir birimizle yarıştığımız şu yalan dünyada, kendimizi güzel, iyi gösterebilmek için binlerce insanı görmezden geliyoruz…İyi bir yere giderek keşke iyi bir insan olabil inseydi lakin bunun için, cepten önce iyi bir kalp gerekir…!

Hz. Ali buyuruyor ki: "Eğer Müslümanların yaşadığı bir şehirde fakir görürseniz bilin ki o şehrin yöneticileri halkın malını çalıyorlar.”Olması gereken aslında,Dünyanın bütün yöneticilerinin birinci görevi ülkelerinde yoksullukla mücadele ve sosyal adaleti yaygınlaştırmak olmalıdır.Olmalıdır da...da...da...da!

Sevgi ve merhametli kalın…

Chenay Kobak

Güncelleme Tarihi: 04 Haziran 2020, 23:24