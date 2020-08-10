Aptal Puma Sendromu olanlarımız

Aptal Puma Sendromu, zaman zaman birtakım şeyleri düşünürken, konuşurken, tartışırken veya birçok eylemi gerçekleştirirken aklımıza kazımamız gereken oldukça güzel bir deyim.



Düşünen akıl diyor ki: Kedilerin uzak atalarından olan pumaları bilirsiniz. Yaklaşık iki metre uzunluğunda benekli bir yırtıcı. Puma birçok özelliği ile ünlüdür ama en çok da hızlı ve kıvrak koşusu ile tanınır. Avının peşine düştüğü andan itibaren giderek hızlanan ve vücudunun tüm eklem ve kaslarını ortaya koyan hareketleri gerçekten de oldukça estetiktir. Bu ölüm koşuları bazen pumanın, bazen ise hayatı için koşan kurbanın zaferi ile sonuçlanır.



Yazımınızn konusu olan Aptal Puma Sendromu olarak adlandırılan bu fenomene göre pumalar, avlarını yakalamak için gerçekleştirdikleri eylemin yani koşunun süresini avlarının cüssesine göre ayarlamaktadır. Konuyu biraz daha açmak gerekirse; pumaların bir ceylan avını sonuçlandırmak için harcadığı zaman ile, bir tavşanın peşinde geçirdiği süre aynı değildir. Puma, oldukça akıllı bir hayvandır. Bu nedenle de koşarken harcadığı enerji miktarı, avdan elde edeceği potansiyel enerji miktarını aştığı takdirde koşmaktan vazgeçer ve yenilgiyi kabul ederek başka avlar aramaya girişir. Yani kısacası elde edeceği ödülün verdiği emeğe deyip deymeyeceğini kestirir.



İşte “Aptal Puma Sendromu”, bunun tam tersini yapan insanların durumunu ifade etmek için kullanılan bir deyimdir. Bir tavşanın peşinden yıllarca koşan, sonra da yakaladığı avı bir çırpıda bitiren aptalları veya bu tip bir ahmaklığı ifade etmek için kullanılmaktadır. Bir başka ifade ile; birçok insan, pozisyonları ile bağdaşmayan küçük şeyler peşinde ömür geçiriyor. Ceylan peşinde olması gerekirken, tavşan peşinde telef oluyor. Yani işin özü insanın kendine şu sormasından geçiyor. “Elde edeceğim şey, harcadığım emeğe deyecek mi?” Başarı, emek-sonuç ilişkisindeki dengeyi iyi hesaplamakta gizlidir. Plansız ve hesapsız hedeflerin peşinden ısrarla koştuğumuzda; kaybettiğimiz en büyük gücün zaman olduğunu ve yerine başka hiçbir şey doldurmayacağını bilmek.

Koştuğunuz yollar çiçekli olsun...

Sevgiyle iyi akşamlar...

Chenay Kobak