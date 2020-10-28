Dürüstlük, sorumlu davranmaktır!

Kralın biri taht odasında otururken,

pencereden sesler gelmiş.

''Güzel elmalarım vaaaaaar!''

Bakmış, yaşlı birisi, at arabasında elma satıyor.

etrafında müşteriler.

Kralın canı çekmiş ve baş vezirini çağırmış;

- al sana beş altın, koş bana elma al.

Baş vezir, vezirlerden birisini çağırmış;

- al sana dört altın, koş elma al.

Vezir saray görevlilerinden birisini çağırmış;

- al sana üç altın, koş elma al.

Saray görevlisi muhafız komutanını çağırmış;

- al sana iki altın, koş elma al.

Komutan nöbetçiyi çağırmış;

- Al sana bir altın, koş elma al.

Nöbetçi çıkmış yaşlı ihtiyarı yakasından tutmuş ve;

- hey sen, ne bağırıyorsun? burası han mı, yoksa saray mı? defol buradan. arabana da elmalara da el koyuyorum.

Nöbetçi, muhafız komutanına dönmüş;

- İşte şef, iyi dalavere çevirdim. bir altına yarım araba elma.

Komutan saray görevlisine dönmüş;

- işte, iki altına bir çuval elma.

Saray görevlisi vezire dönmüş;

- işte, üç altına bir torba elma.

Vezir, baş vezire dönmüş;

- işte, dört altına yarım torba elma.

Baş vezir kralın huzuruna çıkmış;

- işte kralım, emrettiğiniz gibi. buyurun, beş elma.

Kral oturmuş taht odasında ve düşünmüş;

''beş elma-beş altın. bir elma-bir altın ve halk elmalara hücum ediyor.Demek ki vatandaşın durumu çok iyi .Vergileri hemen artırmak lazım!''

Evet, göründüğü gibi dürüstlük sağlam karakter ve güçlü kişilik ister. Dürüstlük, hakka ve hakikate ve de söze bağlı kalmaktır. Dürüstlük, hak yememektir. Dürüstlük rol yapmak, maske takmak, sahte, yapay ve yapmacık davranmak değildir,ki günümüzde en sık rastlanan durum.

Dürüstlük tutarlı olmaktır. Özü sözü bir olmaktır. Doğrunun değil en doğrunun tarafı olmaktır.

Dürüstlük laf ebeliği yapmak değildir. Lafı evelemek gevelemek veya dolaylı anlatmak değildir. Kaçak güreşerek bahanelerin arkasına sığınmak hiç değildir.

Diyeceğim o ki; Bir taraftan baltalarken, tırpanlarken diğer taraftan orakla temizlik yapıyormuş görüntüsü vermek hiç değildir…

Yine de hatırlatalım;

"Ey iman edenler! Allah’a karşı sorumluluk bilincinden uzaklaşmayın ve özü-sözü bir (sâdıklar) kişilerle beraber olun.” Tevbe suresi/119

Sevgi ve dürüstlükle kalın,adalet ve vicdanla kalın gerisi zaten her türlü olur...

Chenay Kobak

Güncelleme Tarihi: 28 Ekim 2020, 07:25