La Edri'nin söylediklerini hatırlamakta fayda var

EĞER ;

TIP okursan karşına, insan DNA 'sının şempanze ile %98 aynı olduğu çıkar.

BİYOLOJİ okursan karşına, evrim çıkar.

FİZİK okursan karşına, BİG BANG çıkar.

KİMYA okursan karşına, elementlerin kaynaşmasıyla İLK CANLILARIN nasıl oluştuğu çıkar.

TARİH okursan karşına, dinlerin nasıl ortaya çıktığı çıkar.

JEOLOJİ okursan karşına, dünyanın 4,5 milyar yıl yaşında olduğu çıkar.

ARKEOLOJİ okursan karşına, tüm Ortadoğu dinlerinin temelini oluşturan SÜMER kültürü çıkar.

PALEONTOLOJİ okursan karşına, dinozorlar çıkar.

EMBRİYOLOJİ okursan karşına, insanın balık atasından kalma solungaçları ve kuyruk çıkar.

Ama hiçbir şey okumazsan, sana ne söylenirse ona inanırsın .

Hep başkasının sana sunduğu hayatı yaşarsın.

Başkalarının doğrularıyla yaşamak zorunda kalırsın.

Sen bunların hiçbirisini fark etmezsin bile;

Kendini çok akıllı zannedersin...

Güncelleme Tarihi: 03 Kasım 2020, 00:56