Tolstoy Hayatın anlamı

Unutulmayacak olanlardan:

Bir gün çok zengin bir adam oğlunu yanına alarak, insanların ne kadar fakir olabileceğini göstermek için bir köye götürdü. Çok fakir bir ailenin evinde bir gün-bir gece geçirdiler.

Şehre dönerken baba oğluna sordu:

"Yolculuğumuzu nasıl buldun?"

"Çok güzeldi babacığım" diye cevap verdi oğul.

"İnsanların ne kadar fakir olabileceğini gördün değil mi?" "Evet." "Peki ne öğrendin?" "Şunu gördüm" dedi oğul:

"Bizim evde bir köpeğimiz, onların dört köpeği var.

Bizim evde bahçenin yarısına gelen bir havuzumuz var, onların kilometrelerce uzunluğunda dereleri var.



Bizim bahçede ithal lambalarımız, onların yıldızları var.Bizim terasımız ön bahçeye kadar, onların ki ise ufka kadar uzanıyor." Ufaklık konuşurken, babası şaşkınlıktan tek kelime bile edemedi. Ve çocuk ekledi: "Ne kadar fakir olduğumuzu gösterdiğiniz için,teşekkür ederim babacığım !"Lev Nikolayeviç TolstoyHayatın anlamıGörsel: Tolstoy eşi ve oğlu ile

Sevgi ve bilgiyle...

Chenay Kobak

Güncelleme Tarihi: 10 Ağustos 2020, 21:43