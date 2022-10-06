Kahvehanelerde KADES'i anlattılar

Tekirdağ’da Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve polis ekipleri tarafından, Kadın Destek Uygulaması’na (KADES) yönelik bilgilendirme çalışmaları yapıldı.

Tekirdağ Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Süleymanpaşa Sosyal Hizmet Müdürlüğü koordinasyonunda, Hayrabolu ilçesinde faaliyet gösteren kahvehanelerde KADES hakkında farkındalık oluşturmak ve kadına yönelik şiddeti sona erdirmek ve vatandaşları bilinçlendirmek adına bilgilendirmelerde bulunuldu.

Hayrabolu İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli polislerin de destek verdiği bilgilendirme çalışmaları çerçevesinde, kahvehanelerde bulunanlara bilgi kitapçıkları dağıtılırken, çeşitli yerlere de afişler asıldı.