Kahvehaneye kadın eli değdi

Edirne’de köy kahvehanesini işleten kadın ilk önce yadırganmıştı şimdi ise çalışkanlığıyla vatandaşların takdirini topluyor.

Edirne’nin Lalapaşa ilçesine bağlı Süleymandanişment köyünde yaşayan Akarsu ailesinin şaka olarak konuştuğu kahvehane işletmeciliği gerçek oldu. Akarsu ailesinin annesi Nermin Akarsu, eşi Cengiz Akarsu’nun da desteğiyle köy kahvehanesini kiralayıp işletmeye başladı. İlk zamanlarda köy halkının yadırgadığı ve ’Kadın kahveci mi olur’ diyerek tepki gösterdiği Nermin Akarsu, tüm zorluklara göğüs gerip işine sımsıkı sarıldı. Kısa sürede köy halkının tüm ön yargılarını kıran Akarsu, takdir toplamaya başladı. Köy halkının da destek vermesiyle kahvehanesinde işleri bol kazançlı geçen Akarsu, aile ekonomisine de katkı sağlamaya başladı. Akarsu, kahvehaneden kazandığı parayla, iş hayatında zor günler geçiren ve iflasın eşiğine gelen eşinin iş hayatını yeniden düzene soktu. Köyün kahvehanecisi Nermin Akarsu, şimdi kazandığı parayla hem 2 kızının eğitimine hem de hane ekonomisine katkı sağlıyor. Tarım ve hayvancılığın hakim olduğu 230 nüfuslu Süleymandanişment köyünde, 3 yıl önce kiraladığı kahvehaneyi işleten 4 çocuk annesi Nermin Akarsu, ilk zamanlarda köy halkının kendisini yadırgadığını ancak zamanla alıştıklarını anlattı.

“Şaka olarak konuştuğumuz iş gerçek oldu”

Nermin Akarsu, “Ben alsam yapabilir miyim diye eşime sordum. Eşim de bana çok büyük destek vererek bu işi yapabileceğimi söyledi. Şaka olarak konuştuğumuz iş gerçek oldu. Kahvehanecilik kadın için zor bir iş ama kadının yapamayacağı iş yok. Yadırgayan insanlar oldu ama şu an çoğu insan takdir ediyor. Kahvehaneye gelen erkekler kendilerine daha çok çeki düzen vermeye başladı. Köye ilk kez gelen vatandaşlar, benim kahvehaneyi işlettiğimi görünce şaşırıyor. Bu süreçte erkeklerin kadınlara destek olması çok önemli” dedi.

“Eşim beni iflastan kurtardı”

Kahvehaneyi işleten Nermin Akarsu’nun eşi Cengiz Akarsu, “Eşimin kahvehane işletmesini çok yadırgayan oldu ama üstesinden geldik ve şuan köy halkı alıştı. Kadının yapamayacağı hiç bir iş yoktur. Ben eşime destek verdim o da şuan evimizin ekonomisine destek veriyor” dedi.

Kadın elinin değdiği çaydan içmek için köy kahvehanesine gelen vatandaşlardan Erol Göbel, “Temizlik daha fazla arttı. İnsanlarla ikili ilişkileri çok iyi. Köyümüzde kadın eli değen bir şey yoktu. Toplum olarak değişiklik oldu" dedi.

Köy halkından Selami Sünter, ”Her taraf pırıl pırıl, biz de kendisine destek oluyoruz. Türk kadını ekmeğini taştan çıkartır” açıklamasında bulundu.

Diğer vatandaş Mehmet Namdar da, “Her şeyi hijyenik her yer pırıl pırıl gurur duyuyoruz” ifadelerini kullandı.