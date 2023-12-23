Kahvenin tadını BURFAŞ'ta çıkarın

Bursa Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden BURFAŞ, ’sabahları kahve içmeden kendime gelemiyorum’ diyenleri veya öğle arasında arkadaşlarla kahve sohbetinden taviz vermeyenleri, kısacası tüm kahve tutkunlarını Hızlı Kahve Konsepti mekanlarla buluşturuyor. Kaliteli hizmet ve uygun fiyat politikasından taviz vermeyen BURFAŞ’ın ilk Hızlı Kahve Konsepti mekanı, Tarihi Çarşıbaşı Meydanı’nda misafirlerini ağırlamaya başladı.

Sosyal tesislerinde yılda ortalama 3 milyon kişiyi ağırlayan Bursa Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden BURFAŞ, vatandaşlardan gelen yoğun talep üzerine Hızlı Kahve Konseptini de hizmet ağına dahil etti. Filistin’de savaş suçlarına her geçen gün yenilerini ekleyen İsrail’e destek veren bu sektörde faaliyet gösteren çok uluslu şirketlere tepki gösterip, boykot kararı alan vatandaşların talepleri üzerine hayata geçen proje ile Bursalılar, aynı hizmeti daha kaliteli ve ekonomik olarak BURFAŞ’tan almaya başladı. Kahve ekipmanlarının her biri en kaliteli içeceklerin hazırlanmasını sağlayan marka ve çeşitlerden seçilirken, deneyimli ve sıkı bir eğitimden geçirilen baristalar tarafından hazırlanan birbirinden lezzetli kahveler, Tarihi Çarşıbaşı Meydanı’ndaki BURFAŞ’ın ilk Hızlı Kahve Konsepti mekanında Bursalılarla buluşmaya başladı.

Yoğun ilgi karşısında

Sayılarının önümüzdeki günlerde farklı noktalarda artması planlanan BURFAŞ’ın ilk Hızlı Kahve Konsepti mekanı, kahve tutkunlarından tam not aldı. Kahveden, atıştırmalıklara kadar tüm ürünlerin hem çok kaliteli hem de bilindik markalara göre çok ekonomik olduğunu belirten vatandaşlar, böylesi kaliteli bir mekan için Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti. Tarihi Çarşıbaşı Meydanı’ndaki Tesis çalışanları çok kısa bir süredir hizmet vermelerine rağmen, yoğun bir ilgiyle karşılaştıklarını söyledi. Hızlı kahve hizmeti verdiklerini dile getiren çalışanlar, tüm ürünlerin günlük ve taze olduğunu belirterek, tüm kahve tutkunlarını BURFAŞ’ın yeni kahve mekanına davet etti.

BURFAŞ Genel Müdürü Ömer Furkan Banaz da ekonomik fiyat ve kaliteli hizmet prensibinden taviz vermeden çalışmalarına devam ettiklerini belirterek, talepler doğrultusunda benzer tesislerin sayılarının artabileceğini vurguladı.