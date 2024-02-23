Kahverengi Kokarca, Tarla Faresi, Bitki Koruma Ürünleri Uygulama eğitimleri verildi

Çanakkale’de merkez ilçeye bağlı Dümrek, Yapıldak ve Kumkale köylerinde Kahverengi Kokarca, Tarla Faresi ve Bitki Koruma Ürünleri Uygulanması konularında bilgilendirme toplantıları yapıldı.

İl Müdürlüğü teknik personelleri tarafından verilen eğitimlerde üreticilere, Kahverengi kokarca zararlısının tarımsal üretimde önemli ölçüde kayıplara neden olan istilacı ve polifag bir zararlı olduğu belirtildi. Türkiye’de 2018 yılından itibaren Karadeniz ve Marmara Bölgesinde tespitler yapıldı. Başta fındık olmak üzere elma, armut, turunçgil, şeftali, ceviz, trabzon hurması, mısır, fasulye, domates, biber, patlıcan gibi ekonomik değeri olan birçok ürün için verim ve kalite kaybı riski oluşturduğu anlatıldı.

Kahverengi Kokarca Çanakkale de 2023 yılında varlığı tespit edilmiş, sonucunda, Merkez ilçe (Yapıldak,Işıklar,Kalabaklı), Biga İlçesi (Eskibalıklı, Gümüşçay Beldesi), Ezine İlçesi (Akköy, Güllüce), Bayramiç İlçesi(Saçaklı, Ağaçköy, Camikebir, Tepecik), Lapseki İlçesi (Merkez GSP Mahallesi, Umurbey, Çardak Belediyeleri) de tuzakla takibi yapılmaya başlandı. İl ve ilçe Tarım ve Orman Müdürlüklerince üreticilere eğitim yayım çalışmaları devam ediyor.

Zararlı, yaz mevsimi sonunda kışlamak için özellikle ev, depo gibi korunaklı alanları tercih ettiği için kışlaklardan çıkmadan önce yapılacak olan mekaniksel mücadele (kışlaklarda erginlerin toplanması ve imhası) zararlı popülasyonunu düşürüyor.

İl Müdürlüğü teknik personelleri tarafından yapılan toplantılarda ayrıca üreticilere; Tarla faresi ve bitki koruma ürünleri uygulamaları konusunda ayrıntılı bilgi verildi.