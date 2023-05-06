Kakava coşkusunu ve eğlencenin tadını çadırlarında çıkardılar

Edirne’de her yıl olduğu gibi bu yıl da yerli ve yabancı binlerce turistin katılımıyla gerçekleştirilen Kakava ve Hıdrellez Şenlikleri, kampçıların da ilgi odağı oldu.

Edirne’de her yıl 5-6 Mayıs tarihlerinde kutlanan ve baharın gelişini simgeleyen Kakava ve Hıdrellez Şenlikleri, bu yıl yoğun katılımla gerçekleştirildi. Şenlikler için aylar öncesinden planlar yapıldı ve otellerdeki rezervasyonlar yüzde yüz doluluk oranına ulaştı. Kampçıların bu seferki durağı da Kakava ve Hıdrellez Şenlikleri’nin yapıldığı Edirne oldu. Gündüz kentin tarihi ve turistik noktalarını dolaşıp yöresel lezzetlerin tadına bakan vatandaşlar, gece de çadırlarını şenliklerin yapıldığı Sarayiçi’ne kurdu. Çadırlarını kuran kampçılar, Romanların çaldığı 9/8’lik oyun havalarında müzikle uyuyup müzikle uyandı.

"Dans ederek uyuduk, dans ederek uyandık"

İlk defa bu şekilde bir etkinliğe geldiklerini söyleyen Zeynep Avakara, "İstanbul’dan geldik. Çok değişik bir deneyim oldu. Dans ederek uyuduk, dans ederek uyandık. Güzelce dileklerimizi diledik, çok eğlendik. Hayatımda ilk defa böyle dans ederek uyandığımı hatırlıyorum. Çadırda kalmak zevkli. Şimdi hazırlanıp biraz daha Edirne’nin tadını çıkarıp, yola çıkacağız" dedi.

Şenliklere katılmak için İstanbul’dan geldiklerini söyleyen Adnan Okutan, "Selimiye Camii başta olmak üzere kentin tarihi noktalarını gezdik. Oradan ciğer yemeğe gittik, daha sonra etkinlik alanına yerleştik. Çalgılar eşliğinde oynadık. Çadırımızı kurduk. Pek uyumak mümkün olmadı. Saat 05.30 gibi dilekler tutuldu, nehre atıldı. Güzel ve eğlenceliydi. İlk defa geldim ama çok eğlendim" ifadelerini kullandı.