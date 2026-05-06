Kakava ve Hıdırellez Şenlikleri'nde renkli görüntüler oluştu
Edirne'de Kakava ve Hıdırellez Şenlikleri, renkli görüntülerle devam ediyor.
Edirne’de Kakava ve Hıdırellez Şenlikleri, renkli görüntülerle devam ediyor.
Gece boyunca Kakava ateşi etrafında müzik ve dans eşliğinde eğlenen kalabalık, Hıdırellez sabahında Tunca Nehri kıyısında toplandı. Vatandaşlar, dileklerini kağıtlara yazarak ya da sembolik objelerle birlikte suya bıraktı. Nehir kıyısında yoğunluk oluşurken, vatandaşlar bolca fotoğraf çektirdi.
Öte yandan, konserler sabahın erken saatlerine kadar devam etti.