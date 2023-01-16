Kalça gelişim geriliği hastalığını yenen 68 yaşındaki kadın, 'İstanbul'u semt semt yürüyerek gezeceğim'

Kalça gelişim geriliği sebebiyle 5 senedir yürümekte zorluk çeken 68 yaşındaki Yeter Şahin, Bağcılar Belediyesi Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz Kültür Merkezi Spor Salonu’nda 3 aylık sporla sağlığına kavuştu. Yürümek için kullandığı bastonunu artık kullanmadığını söyleyen Şahin, “Hiçbir yere gidemiyordum. Şimdi cesaretim var. İstanbul’u semt semt yürüyerek gezeceğim” dedi.

Bağcılar’da yaşayan 3 çocuk annesi Yeter Şahin’in (68) çocukluğundan gelen kalça gelişim geriliği yıllar geçtikçe ilerlemeye başladı. 2002 yılında ameliyat olan Şahin’in durumunda yine düzelme olmadı. Şahin, 2018’ten itibaren ise artık bastonu olmadan adım atamaz hale geldi. Bağcılar Belediyesi Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz Kültür Merkezi Spor Salonu’nda uygun bir antrenmanla 3 ayda sağlığına kavuşan Şahin, yaşadığı süreci anlattı.

“Şimdi eski sağlıklı halime döndüm”

Fiziksel zorlukların dışında sosyal yaşamı da olumsuz etkilendiğini belirten Yeter Şahin, “Doktorum bana spor yapmam gerektiğini söyledi. Onun tavsiyesiyle spora yöneldim. Araştırmalarım sonucunda Bağcılar Belediyesi Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz Kültür Merkezi’nde güzel eğitim verildiğini öğrendim. Burada hocamız benimle yakından ilgilendi. Kendimi çok özel hissettim. Onun söylediklerine bire bir uyarak kendimi toparladım. Şimdi eski sağlıklı halime döndüm” dedi.

2 ay sonra bastonu bıraktı

Baston kullanmayı bıraktığını söyleyen Şahin, “5 senedir çok zorluk çektim. Arkadaşlarımla sevdiklerimle kimseyle görüşemiyordum. Hiçbir yere gidemiyordum. Şimdi cesaretim var. İstanbul’u semt semt yürüyerek gezeceğim. Yaş kaç olursa olsun sporun zararı yok karı var” dedi.

“Uygun antrenman programı verdik”

Doktor raporuyla gelen eklem rahatsızlığı olan kadınlara yardımcı olduklarını söyleyen eğitmen Ayşe Aydın’da, “3 ay önce bize başvuran Yeter hanıma da uygun antrenman programı verdik. Yaşam kalitesini artıracak beslenme programı uyguladık. İki ay sonra güzel sonuçlar aldık ve bastonu bıraktı” diye konuştu.