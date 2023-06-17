Kaldırım tamirat çalışmaları yerinde inceledi

Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, ilçede elektrik hatlarının yer altına alınması sürecinde meydana gelen yol ve kaldırım deformasyonlarının tamirat çalışmalarını yerinde inceledi.

Başkan Tekin, ilçeleri için önemli bir altyapı çalışması olan elektrik hatlarının yer altına alınması sürecinde ortaya çıkan yol ve kaldırım hasarlarının tamirat çalışmalarını denetlemek amacıyla ilgili bölgelerde inceleme yaptı. Başkan Tekin, deforme olan yol ve kaldırımların tamirat çalışmalarını yakından inceledi ve yetkililerden bilgi alarak, "Bu çalışmalar ilçe halkının yaşam kalitesini artırmak ve güvenliğini sağlamak için önemli bir rol oynuyor. Yol ve kaldırım tamirat çalışmalarının ise ilçe estetiği ve ulaşım açısından büyük önem taşıyor. Tamiratlar hızlı ve etkili bir şekilde gerçekleştirilerek vatandaşların güvenli ulaşımına imkan sağlayacak” dedi.