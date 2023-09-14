Kaldırımlar ve yollar yeni baştan yapılıyor

Bilecik’te kaldırımlar ve yollar tüm hızıyla yenileniyor.

Bilecik Belediyesi tarafından başlatılan kaldırım ve yol yapım çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Ertuğrulgazi ve Hürriyet mahallesinde devam eden çalışmalar sonrası vatandaşlar sorunsuz yollar ile karşılaşacak. Bozulan kaldırımlar ve yollar artık yepyeni bir görüntüye kavuşacak. Bilecik Belediyesi tarafından yürütülen çalışma ile Bilecik’te her sokak yenilenecek.