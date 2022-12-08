Kalealtı Sığınağı müze oluyor

Ankara’da 2. Dünya Savaşı döneminden kalan sığınak, Altındağ Belediyesi tarafından müzeye dönüştürülüyor.

Ankara Kalesi Bentderesi Caddesi’nde bulunan Kalealtı Sığınağı olarak bilinen sığınak, 2. Dünya Savaş yıllarında alınan tedbirler doğrultusunda yapıldı. Almanya’dan gelen destekle yapılan bin 200 metrekarelik alandaki sığınak, 3 bin 600 kişinin kısa süreli, bin 200 kişinin uzun süreli her türlü ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla inşa edildi. Altındağ Belediyesi’ne tahsis edilen Kalealtı Sığınağı için proje yürütüldüğünü açıklayan Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, projenin ön kabullerinin Kültür ve Tabiat Varlıkları Kurulu’ndan geçtiğini söyledi. Başkan Balcı, “Resmi belgelerde geçtiği şekliyle Türk Silahlı Kuvvetlerinin ve hükümetin emniyetli bir şekilde çalışmasını savaş yıllarında sağlamak üzere yapılmış bir sığınak. Bu sığınak o zaman yapılmış ancak hiç kullanılmamış. 2. Dünya Savaşı’na hazırlık maksadıyla yapılmış. 1963 yılında da savaş tehlikesi ortadan kalktıktan sonra Milli Güvenlik Kurulu kararıyla Ankara Valiliğine tahsis ediliyor” diye konuştu.

Balcı, sığınağın her zaman hazır halde tutulduğunu fakat hiçbir zaman aktif olarak kullanılmadığını belirterek, “Ankara’da Ankaralıların hep aklında var olan kalenin altında böyle doğal bir sığınak var. Dolayısıyla buranın kullanıma açılması, halkın gezmesine ve ziyaretine açılması zaman zaman gündem olan ancak bugüne kadar yapılmamış bir olaydı” dedi.

“O zamanki teknoloji ile güzel bir şekilde tasarlanmış”

Balcı, 2. Dünya Savaşı’nda yapılmış olan sığınağın doğal yapısının bozulmadan halkın ziyaretine açılacağını belirterek, “Şu anda üzerinde bulunmuş olduğumuz kısmın ziyaretçi kabul alanı olarak tasarlanması, küçük bir sanat galerisi olarak kullanılması öngörülmekte. İçerisi yaklaşık bin 200 metrekarelik kapalı bir alan. Odalar, salonlar, revir olarak düşünülmüş alanlar, yemekhane kısımları, lavabolar var. Kısa süreli olarak 3 bin 600 kişinin, uzun süreli olarak ise bin 200 kişinin kalabileceği şekilde tasarlanmış. Havalandırmasıyla, jeneratörüyle, ısıtması-soğutması ve içme suyu mekanizmalarıyla o zamanki teknolojiyle güzel bir şekilde tasarlanmış bir yapı” ifadelerini kullandı.

Sığınak tarihi bir bölge olduğundan müzeye dönüştürdükten sora ziyaretçilerin kullanımına açılacağından bahseden Balcı, “Hemen Ankara Kalesi’nin eteklerinde yer alıyor. Dolayısıyla bölgeyi de cazibe merkezi haline getirecek bir proje olarak tasarlanıyor. O bakımdan bittiği zaman hızlı bir şekilde yapımına başlayacağız. Bütün onaylar alındıktan sonra Kültür Varlıkları Kurumundan Ankara’mıza yeni bir müze kazandırmış olacağız” diye konuştu.

Balcı’nın konuşmasının ardından sığınak gezildi.