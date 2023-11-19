Kalem tutkunları PenFest'te buluştu

Birbirinden farklı özel tasarım kalemler ve markaların son koleksiyonları kalem festivali PenFest’te sergilendi. Etkinlikte 100 bin dolar değerindeki özel tasarım kalem dikkat çekti.

Prestijli kalem markalarının yeni tasarım kalemlerini sergilediği PenFest, koleksiyonerlerin ve kalem tutkunlarının katılımıyla İstanbul’da gerçekleşti. Festivalin bu yıl 4’üncüsü gerçekleşti. ’Journaling’ diye adlandırılan ‘günlük’ hazırlama dizayn etme sanatının icra edilmesi için Amerika ve Malezya’dan 4 farklı journaling sanatçısı kalemseverlerle bir araya gelerek work shoplar yaptı, aynı zamanda ilk kez Journaling Türkiye buluşması da PenFest’de gerçekleşti.

Edebiyat, politika, iş dünyasından özel ziyaretçileri ağırlayan PenFest’te, Cumhuriyet’in 100. kuruluş yılına özel ürünler kalemseverler ile buluştu. Ayrıca yazı meraklıları için atölyelerin yanı sıra birbirinden farklı mürekkep çeşitlerinin yer aldığı Mürekkep Bar’la ziyaretçilere farklı deneyimler sunuldu.

100 bin dolar değerindeki kalem yoğun ilgi çekti

Festivalde sergilenen Cumhuriyet’in 100. Yılı’na özel el işçiliğiyle hazırlanmış 100 bin dolar değerindeki kalem dikkat çeken ürünlerden oldu.

Özel tasarım ürünlerini sergileyen firma sahibi Zeki Karaca etkinlikte yaptığı konuşmada ‘‘Fuara ikinci kez katılıyoruz. Özel tasarım ürünlerimizi sergiliyoruz. 100 bin dolar değerinde özel tasarım el işçiliğiyle hazırlanmış kalemi bu sene sergiliyoruz. Kalemin üzerinde elmas, pırlanta, altından motifler var. Cumhuriyet’in 10’uncu yılı kutlamalarını gösteren görseller var. El işçiliğiyle işlenmiş motifler Cumhuriyetimizin eski yıllarından izler taşıyor. Kalem daha çok koleksiyonerlerin ilgisini çekiyor. İlgi oldukça yoğun’’ diye konuştu.

PenFest Organizasyon Yöneticisi Cenk Sözügüzel şöyle konuştu: ‘‘Yazı aksesuarlarından, defterlere, mürekkeplere, kalemlere kadar binlerce çeşit ürün festivalde bulunuyor. Firmalar özel tasarım ürünlerini sergiliyor. Organizasyonda 62 marka var. Bu yıl ilgi çok yoğun. Geçen yıl 7 bin ziyaretçi ağırladık, bu yıl geçen yılı geçeceğimizi düşünüyorum’’ dedi.