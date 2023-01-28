Kalikratya Limanı belgeseli gösterimde
Kamil Bilici'nin yönetmenliğindeki 'Kalikratya Limanı' belgeseli Pazar günü Büyükçekmece'de gösterime girecek.
Büyükçekmece Belediyesi tarafından düzenlenen Türk Yunan Mübadelesi’nin 100. Yıldönümü Anma Programı kapsamında “Suyun Ötesinden Geleli Tam 100 Yıl Oldu” sloganı ile bir dizi etklinlik gerçekleşecek.
29.01.2023 Pazar günü saat 18:00’de Kervansaray Büyükçekmece Kültür Park’ta Silivri Kent Konseyi Başkanı Kamil Bilici ile Atapro ekibinin birlikte hazırladığı “Kalikratya Limanı" adlı ve “Anavatana atılan ilk adım” konulu belgesel gösterimi yapılacak.