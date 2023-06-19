SUBÜ Kalite Koordinatörlüğü’nün kalite güvencesi çalışmaları doğrultusunda eğitim serilerinin ardından bir de Kalite Yönetim Sistemi Çalıştayı düzenlendi.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Kalite Koordinatörlüğü’nün kalite güvencesi çalışmaları doğrultusundaki ‘TS EN ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi’ çalışmalarının ikinci etabında Kalite Yönetim Sistemi Çalıştayı düzenlendi. İlk etaptaki eğitim serilerinin ardından düzenlenen çalıştayda 5 gün boyunca 100’e yakın personel ile odak grup görüşmeleri gerçekleştirilirken, üniversitenin mevcut durumu ele alındı ve belgelendirme sürecinin yol haritası belirlendi.

Türk Standartları Enstitüsü (TSE) Eğitim Uzmanı Fuat Özkök’ün uzman olarak katıldığı çalıştayda süreç odaklı görüşmeler yapılırken standardın gereklilikleri üzerine fikir alışverişinde bulunuldu. SUBÜ Senato Salonu’nda düzenlenen çalıştayın kapanış toplantısında konuşan Genel Sekreter Dr. Öğretim Üyesi Gökhan Ergen, “Çalıştay boyunca üniversitemizin kalite yolculuğunda gelinen noktalar üzerinden hareket ederek mevcut durum değerlendirildi. Kalite yolculuğumuzda tüm adımları en uygun şekilde atarak her yönden kalite standartlarına kavuşmuş bir üniversite olmayı arzu ediyoruz” diye konuştu. Toplantının sonunda TSE Eğitim Uzmanı Fuat Özkök’e teşekkür belgesi takdim edildi.