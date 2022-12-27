'Kaliteden asla ödün vermeyiz'

1971 yılından bu yana hizmet veriyoruz. Büyüklerimden ögrendiğim “Kaliteden asla ama asla ödün vermememiz”, bizim uzun yıllardır hizmete vermemize sebep olan en önemli etken. 2022 yılının son günlerinde bizde de hareketlilik başladı. Yılbaşının vazgeçilmezi olan ve sevilerek tüketilen bir ürün olan kuruyemişi özellikle en taze, bol çeşit, uygun fiyata ve en önemlisi “Silivri Kuruyemiş” kalitesiyle vatandaşlarımıza sunuyoruz. İşletmemizde ayrıca taze çekim kahve, kuru meyve, lokum ve şekerlemenin yanı sıra bitkisel ürünlerde mevcut, şimdiden tüm vatandaşlarımızın yeni yılını kutluyorum. 2023 yılı tüm insanlığa sağlık, barış ve huzur getirmesini diliyorum” dedi.