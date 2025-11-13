Kaliteli içme suyunun yolculuğuna tanık oldular

SASKİ, yüksek teknolojiye sahip arıtma tesisleri ile tüm eğitim kademelerindeki öğrencilere yol gösterici olmaya devam ediyor. Bu çerçevede Tıp ve Mühendislik Fakültesi öğrencileri sağlıklı suyun üretimindeki tüm aşamalara ve musluklara ulaşmasındaki yolculuğuna yerinde tanıklık etti.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), akademik iş birlikleri çerçevesinde Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Tıp Fakültesi ve Çevre Mühendisliği Bölümü öğrencilerine arıtma tesislerinin kapılarını açtı. Doktor adayları, ‘Halk Sağlığı’ stajı doğrultusunda, mühendis adayları ise "Arıtma Tesisleri İşletilmesi" dersi çerçevesinde Hızırilyas İçme Suyu Arıtma Tesisi ve Karaman Atıksu Arıtma Tesisi’nde incelemelerde bulundu. İçme suyunun sağlıklı hale gelene kadar geçtiği tüm süreçleri yerinde görme fırsatı bulan geleceğin doktorları, ardından Karaman Atıksu Arıtma Tesisi’ni ziyaret ederek kullanılmış suların çevreye ve insan sağlığına zarar vermeden doğaya nasıl geri kazandırıldığına tanıklık ettiler. SAÜ Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü öğrencileri ise, teorik olarak öğrendikleri ‘Arıtma Tesisleri İşletilmesi’ dersini sahada pekiştirdi. Geleceğin mühendisleri, Hızırilyas’ta içme suyu arıtımındaki modern teknolojileri, Karaman’da ise atık su arıtımındaki biyolojik ve ileri arıtma ünitelerinin işleyişini tecrübe etti.