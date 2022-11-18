Kalko'nun bu haftaki konuğu Hikmet Eraslan

“Mr. Dosso Dossi” kimliğiyle DJ’lik yapan, tekstilden turizme, inşaattan gıdaya birçok sektörde faaliyet gösteren iş insanı Hikmet Eraslan, Eğitim Girişimcisi Ümit Kalko’nun bu haftaki konuğu oluyor.

İFLASTAN LİDERLİĞE

Renkli kişiliği ve düzenlediği muhteşem organizasyonlarla ünlenen Eraslan, “Tekstil dünyasında iflastan nasıl liderliğe ulaştı?”, “Neden yaptığı tüm organizasyonlar günlerce konuşuluyor?”, “Doğu kültürüyle Rönesans sanatı arasında nasıl bir köprü kurdu?” ve “Başarısının sırrı hırs mı iddiası mı?” gibi soruları “Ümit Kalko ile Başarının Sırrı” programında yanıtlıyor.

SANAT AŞIĞI İŞ İNSANI

Ağrı Doğubayazıtlı iş insanı Eraslan, uluslararası başarılarıyla adından söz ettiriyor. İlkokulu Doğubeyazıt’ta, liseyi İstanbul’da, üniversiteyi ise Londra’da tamamlayan iş insanı, sanata olan ilgisini iş hayatına taşıdı. “Dosso Dossi” takma adını kullanan İtalyan ressam Giovanni di Niccolò de Luteri hayranı olan Eraslan, bu sanatçının isim hakkını alarak kurduğu şirketlerine bu adı verdi.

EN BÜYÜK MODA ŞOVUNUN MİMARI

Türkiye’nin en büyük moda şovu ‘Dosso Dossi Fashion Show’u gerçekleştiren ve Türk tekstil markalarını dünyaya pazarlayan Dosso Dossi Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet Eraslan, aynı zamanda sahne şovlarıyla da dikkatleri üzerine çekti. Türkiye’nin farklı noktalarında "Mr. Dosso Dossi" kimliğiyle sahne alan Eraslan’ın ışık ve havai fişek gösterileri eşliğinde sergilediği DJ performansları, sadece ülkemizde değil tüm dünyada büyük ses getirdi.

GENÇLERE İLHAM VEREN BAŞARI

Koleksiyonlarında sanat eserlerine yer veren ve sıra dışı organizasyonlarıyla adından söz ettiren Hikmet Eraslan, Ağrı’da başlayıp dünyaya uzanan başarı hikayesini, Eğitim Girişimcisi Ümit Kalko’ya anlatıyor. Ünlü iş insanı, Haber Global TV’de 20 Kasım saat 12:30’da ekrana gelen “Ümit Kalko ile Başarının Sırrı” programında, kariyerinin başında olan gençlere de önemli tavsiyelerde bulunuyor.