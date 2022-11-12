Kalko'nun konuğu, Ünlü Psikolog Prof. Dr. Acar Baltaş

Ortaöğrenimini İstanbul Erkek Lisesi’nde, yüksek öğrenimini İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü’nde tamamlayan Acar Baltaş, doktorasını Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nde Nöroloji Anabilim Dalı’nda yüksek beyin fonksiyonları konusunda yaptı. Klinik nöro-fizyoloji alanında “Tıp Bilimleri Doktoru” unvanını aldı ve 1986’da “Uygulamalı Psikoloji Doçenti”, 1996’da da “Profesör” oldu.

Prof. Dr. Baltaş, 1977-1997 yılları arasında Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Anabilim Dalı’nda çalıştı. Yurt içinde ve dışında yayınlanmış 100’dan fazla bilimsel çalışması bulunan Baltaş, 1983 yılından bu yana, iletişim ve tıbbi psikoloji alanındaki bilgilerini iş hayatının ihtiyaçları ile bağdaştırarak seminerler verdi, uygulamalar yaptı.

Türkiye’nin yakından tanıdığı Prof. Dr. Baltaş, ülkemizde çok geniş kitlelere psikolojinin insan ihtiyaçları ve iş hayatının sorunları için bir çözüm olduğunu gösteren öncü isimlerden biri oldu. Stres ve beden dili kavramlarını eşi Prof. Dr. Zuhal Baltaş ile birlikte Türkiye’ye tanıttı.

“Stres ve Başa Çıkma Yolları”, “Bedenin Dili”,” Ekip Çalışması” ve “Liderlik ve Üstün Başarı” başta olmak üzere çok sayıda kitabın yazarı olan Baltaş, Türk kültürünün değer sisteminden çıkan dönüşüm programları ve ekip çalışması konusunda birçok kuruluşun uluslararası başarılarının hazırlayıcısı oldu.

Uzun yıllar Türk A Milli Futbol Takımı’nın ve Galatasaray Futbol Takımı’nın psikolojik danışmanlığını da yapan Prof. Dr. Acar Baltaş, “Başarının Sırrı” programında Eğitim Girişimcisi Ümit Kalko’nun sorularını yanıtlıyor. Ünlü psikolog, başarı, kültür ve ölçülebilir iş sonuçlarını masaya yatırıyor. Bilgi ve birikimiyle tıp tarihine geçen Baltaş, programda başarısının sırrını paylaşıyor. Prof. Dr. Acar Baltaş, kariyer hayatının başındaki gençlere de de altın değerinde tavsiyelerde bulunuyor.

“Ümit Kalko ile Başarının Sırrı”, Haber Global TV’de her pazar günü saat 12:30’da ekranlara geliyor. Alanında fark yaratan ünlü isimlerin başarı hikayelerine yer veren program, kariyerini inşa etmek isteyen gençlere ilham vermeyi amaçlıyor.