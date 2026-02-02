Kalp grefti askeri ambulans uçakla Ankara'ya ulaştırıldı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait ambulans uçağın, acil organ nakli bekleyen bir hasta için İstanbul’dan Ankara’ya kalp greftini kısa sürede ulaştırdığını duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait ambulans uçağın, acil organ nakli bekleyen bir vatandaş için kritik bir görev üstlendiğini açıkladı. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza ait ambulans uçağımız ile acil organ nakli bekleyen bir vatandaşımız için İstanbul’dan Ankara’ya kalp greftini en kısa sürede ulaştırarak zamanla yarışta kritik bir rol üstlendik" ifadesi kullanıldı.

MSB, paylaşımında, kalp nakli bekleyen vatandaşa da "acil şifalar" diledi.