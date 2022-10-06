Kalp krizi geçiren genç kızın organları çocuklara umut oldu

Bursa’da geçirdiği kalp krizi sonrası beyin ölümü gerçekleşen 17 yaşındaki genç kızın organları 2’si çocuk 4 hastaya nakledildi.

Edinilen bilgiye göre, Çalı Mahallesinde ikametinde geçirdiği kalp krizi sonrası Dörçelik Çocuk Hastanesine kaldırılan E.Y.’nin tedavi gördüğü yoğun bakım servisinde beyin ölümü gerçekleşti. Hastahane Organ Nakli Koordinatörlerinin aile görüşmesi sonrası genç kızın organları ailesi tarafından bağışladı.

Dörtçelik Çocuk Hastanesi’nde gerçekleştirilen operasyonla genç kızın akciğer, karaciger ve börekleri alındı. Böreklerden biri Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesinde nakil sırası bekleyen bir çocuğa, diğer böbrekte İstanbul Cerrah Paşa Tıp Fakültesi Hastanesi’nde sıra bekleyen bir başka çocuk hastaya nakledilmek üzere 112 amublansıyla gönderildi.

Genç kızın karaciğeri Malatya’ya, akciğeri ise Ankara Şehir Hastanesindeki 2 yetişkin hastaya nakledilmek üzere Yenişehir Havaalanından Sağlık Bakanlığına ait ambulans jet ile gönderildi. Alınan 4 organında dünr gece yapılan operasyonlarla hastalara nakledildeği öğrenildi.