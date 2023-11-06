Kalp krizi geçiren vatandaş, askeri helikopter ile hastaneye ulaştırıldı

Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde kalp krizi geçiren bir vatandaş, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) bağlı Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın helikopteri ile hastaneye ulaştırıldı.

Kalp krizi geçiren vatandaş, askeri helikopter ile hastaneye ulaştırıldı
Editör
EditörEditör
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Çanakkale’nin Gökçeada ilçesinde kalp krizi geçiren bir vatandaş, Türk Silahlı Kuvvetleri’ne (TSK) bağlı Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nın helikopteri ile hastaneye ulaştırıldı.

Çanakkale’nin Gökçeada ilçesinde kalp krizi geçiren bir vatandaş, TSK’ya bağlı Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nın helikopteri ile hastaneye ulaştırıldı. Konuyla ilgili Milli Savunma Bakanlığı’nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Gökçeada’da kalp krizi geçiren bir vatandaşımızın Gökçeada’dan Çanakkale’ye tıbbi tahliyesi, 4 Kasım 2023 tarihinde Deniz Kuvvetleri Komutanlığımıza ait helikopter ile sağlandı. Vatandaşımıza acil şifalar diliyoruz” ifadelerine yer verildi.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman