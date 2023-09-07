Kalp krizi riskini 4 dakika öğrenebileceksiniz

Toplantı sonunda sistemle ilgili olarak bilgi veren Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Arda Özyüksel “Bugün meslektaşlarımıza yapay zeka destekli vektör kardiyografi ile kalp krizi riski analizi, bunu nasıl yapıyoruz, nasıl yol alıyoruz onları anlattım. Yapay zeka destekli kardiyografi testinde herhangi bir efor, kontras madde veya radyasyon almaksızın, 4 dakika istirahat halindeki hastamızdan aldığımız değerleri bilgisayar ortamında değerlendirip, bunun sonucunda da hastanın kalp krizi geçirme riski olup olmadığını, kalbinde yapısal bir problem olup olmadığını yada ritimsel bir sorun olup olmadığını analiz edebiliyoruz. Bu yeni teknoloji sayesinde istirahat halinde kısa bir sürede güvenilir bir şekilde bu testi yapıyor olmamız ileriye dönük çok önemli avantajlar sağlamakta. Bundan sonra Silivri Kolan Hastanesinde de cihazımızı kurduk, hastalarımızı değerlendirmeye devam edeceğiz” dedi.