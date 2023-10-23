Kalp krizi sonucu vefat eden köy muhtarı toprağa verildi
Çanakkale'nin Çan ilçesine bağlı Şerbetli Köyü Muhtarı Sedat Kuloğlu, kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.
Çanakkale’nin Çan ilçesine bağlı Şerbetli Köyü Muhtarı Sedat Kuloğlu, kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.
Çan ilçesine bağlı Şerbetli köyünde önce gün evinde saat 19.00 sularında kalp krizi sonucu vefat eden 51 yaşındaki köy muhtarı Sedat Kuloğlu’nun cenazesi evine getirildi. Helallik alınmasının ardından köy camiine getirilen Kuloğlu’nun cenazesi öğle namazını müteakip ilçe Müftüsü Mustafa Ekin’in kıldırdığı cenaze namazının ardından köy mezarlığında toprağa verildi.
Cenaze törenine Çan Kaymakamı Dr. Emre Nebioğlu, AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, Çanakkale İl Genel Meclis Başkanı Başkanı Nejat Önder, Çan Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Erdem, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Levent Çalış, AK Parti İlçe Başkanı Sadi Yağlı, İl Genel Meclis Üyeleri Ömer Şahin ve Murat Okan, STK Başkanları, Çan Muhtarlar Derneği Başkanı Turgay Şahin, köy muhtarları ve vatandaşlar katıldı.