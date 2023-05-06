Kalp krizinden hayatını kaybeden belediye başkanı toprağa verildi

Geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybeden Kırklareli'nin Pehlivanköy Belediye Başkanı Hüseyin Açıkel son yolculuğuna uğurlandı.

Kalp krizinden hayatını kaybeden belediye başkanı toprağa verildi
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sina pırlanta
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Geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybeden Kırklareli’nin Pehlivanköy Belediye Başkanı Hüseyin Açıkel son yolculuğuna uğurlandı.

23 Nisan Pazar günü geçirdiği kalp krizi sonrası tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Kırklareli’nin Pehlivanköy Belediye Başkanı Hüseyin Açıkel için belediye önünde tören düzenlendi. Törene Vali Birol Ekici, belediye başkanları ve yakınları katıldı. Açıkel’in cenazesi, Merkez Camisi’nde kılınan ikindi namazının ardından ilçe mezarlığına defnedildi.