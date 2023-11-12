KAMİAD 'ek fiyat farkı, tasfiye ve sicil affı' çalışmalarını masaya yatırdı

Kamu Müteahhitleri ve İş İnsanları Derneği’nin (KAMİAD) Kurucu Genel Başkanı Ali Adıgüzel başkanlığında toplanan yönetim kurulu; ek fiyat farkı, tasfiye, süre uzatımı ve sicil affı ile yapılan çalışmaları ve gündemdeki diğer konuları görüştü.

KAMİAD Genel Merkez binasında, Genel Başkan Ali Adıgüzel başkanlığında gerçekleşen toplantıda; ek fiyat farkı, tasfiye, süre uzatımı ve sicil affı ile yapılan çalışmalar ve gündemdeki diğer konular ela alındı. Toplantıda sektörün sorunlarının büyüyerek devam ettiğini belirten KAMİAD Başkanı Ali Adıgüzel, son yıllarda yaşanan fiyat artışları ve döviz kurundaki dalgalanmalar sonucunda yapı malzemeleri fiyatları ve deprem sonucu aşırı talep nedeniyle oluşan işçilik fiyat artışlarının, taahhüt sektörünü büyük bir çıkmaza soktuğunu söyledi.

Adıgüzel, yaşanan bu durumu muhataplarına aktarmak amacıyla hazırladıkları ‘KAMİAD Sektörel Raporu’nu öncelikle Kamu İhale Kurumu Başkanlığı’na, ardından sırasıyla Çevre Şehircilik Bakan Yardımcısı Vedad Gürgen’e, Hazine Maliye Bakan Yardımcısı Abdullah Erden Cantimur’a ve son olarak bir başka Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Zekeriya Kaya’ya ilettiklerini söyleyen Adıgüzel, taslağı hazırlanan yasanın TBMM’de görüşüleceğini belirtti.

TBMM çatısı altında detayları görüşülecek yasanın, kamuoyunun beklentilerini karşılaması amacıyla da, AK Parti Grup Başkan Vekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, MHP Genel Başkan Yardımcısı, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkan Vekili İsmail Faruk Aksu’yu ziyaret ettiklerini belirterek, taleplerini aktardıklarını kaydetti.

Kamu Müteahhitleri ve İş İnsanları Derneği Genel Başkanı Ali Adıgüzel, "Kamu müteahhitlerinin bunun haricinde var olan işçiliğin gider gösterilememesi, taşeronluk sisteminin vergiye tabi olmaması, yapım işleri sürecinde yüklenicilerden 3 kez alınan damga vergisi gibi daha birçok vergi uygulamaları ile ilgili sorunlar için de ayrı bir rapor hazırladık ve bu raporu da Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanı Bekir Bayrakdar’a sunduk. Biz kamu müteahhitlerinin genel olarak yaşadığı tüm sorunları ve bunlara karşı çözüm önerilerini aralıksız muhataplarına iletmeye ve sonuç almaya yönelik mücadelemiz büyük bir kararlılık ile devam edecektir. Fiyat farkı, koşulsuz tasfiye, sicil affı, rücu davaları, süre uzatımı gibi merakla beklenen kanun tasarısında olması gerekenler büyük bir kararlılıkla iletilmiştir. Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Zekeriya Kaya’ya, Gelir İdaresi Başkan Vekili Bekir Bayrakdar’a, AK Parti Grup Başkan Vekili Muhammet Emin Akbaşoğlu’na, MHP Genel Başkan Yardımcısı, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkan Vekili İsmail Faruk Aksu’ya destekleri için teşekkür ederiz" dedi.

Toplantı görüş ve önerilerin ardından Aralık ayında tekrar toplanmak üzere sona erdi.