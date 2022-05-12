Kamiloba'da trafikte tehlikeli asker eğlencesi yapanlara para cezası

Kamiloba'da geçtiğimiz günlerde E-5'te asker uğurlamak için trafikte tehlikeli bir şekilde konvoy yapan şahısların o anları cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi. Yakalanan şahıslara toplam 2 bin 253 TL para cezası kesildi.

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  • 12.05.2022 11:13
  • Güncelleme: 12.05.2022 11:27
Kamiloba'da trafikte tehlikeli asker eğlencesi yapanlara para cezası
Modacepte
Modacepte
Modacepte
Modacepte
SHA Silivri Haber Ajansı - SHA Editör

Olay, geçtiğimiz günlerde akşam saatlerinde E-5 Karayolu Kamiloba mevkii üzerinde gerçekleşti. İddiaya göre, bir grup şahıs asker eğlencesi yapmak için konvoy şeklinde ilerlerken, kişilerden biri seyir halindeki camdan aracın üstüne çıkıp dans etmiş ve o anlar cep telefonu kamerası tarafından kaydedilmişti. Görüntüler üzerine harekete geçen Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, aracın 22 UP 999 plakalı Fatih C.’ye ait olduğunu tespit etti. Araç sürücüsü Fatih C.’ye saygısızca araç kullanmak maddesinden 196 TL, kamunun huzurunu bozacak şekilde yüksek sesli müzik dinlemek maddesinden 196 TL, zorunlu bir neden olmadıkça karayollarında gereksiz ani yavaşlamak maddesinden 196 TL, yük veya araç üzerinde yolcu taşımak maddesinden bin 665 TL olmak üzere, toplamda 2 bin 253 TL idari para cezası uygulandı.

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İHA

SHA Editör
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