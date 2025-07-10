Kamp alanı dışına çadır kuranlara sıkı denetim

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıta ve güvenlik ekipleri, Kandıra’daki Mavi Bayraklı plajlarda çevre düzeni ve güvenliğini sağlamak amacıyla kamp alanları dışında çadır kuran vatandaşları uyardı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı’na bağlı ekipler, yaz sezonu boyunca Kandıra sahillerinde artan yoğunluk sebebi ile denetimlerini arttırdı. Çevre düzeni ve vatandaşların güvenliği için çalışmalarını sıklaştıran zabıta ekiplerine güvenlik birimi de eşlik etti. Ekipler, ortak kullanım alanı olan sahiller ve yeşil alanlarda çadır kuran vatandaşları uyararak bilgilendirdi.

Büyükşehir’in Kandıra ilçesinde bulunan Mavi Bayraklı plajlarının kriterlerinin korunması için titiz çalışmalar gerçekleştiren ekipler, çevre ve görüntü kirliliğinin önüne geçmek için çadır denetimi gerçekleştiriyor. Ekipler, kamp alanları dışında çadır kuran vatandaşları uyarırken herkesin bu konuda duyarlı olmasını istiyor. Bu denetimler ile hem vatandaşların güvenliğinin hem de çevre ve denizlerin korunması hedefleniyor.