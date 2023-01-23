Kamp hazırlıkları tamamlandı

Bilecik Refikl Arslan Öztürk Fen Lisesi öğrencilerinin yüksek öğrenim hazırlıkları için ‘Geleneksek kamp’ programı başladı.

Öğrencilerinin Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) hazırlıklarında öğrendiklerini pekiştirmeleri, yapılan kazanım değerlendirme sınavlarında eksikliklerini tespit etmeleri, bu noktada okul, öğrenci iş birliği ile akademik ve psikolojik olarak sınava hazırlanmaları, yarıyıl tatilini verimli geçirmeleri ve süreçten kopmamaları amacıyla ocak tatili YKS kamp programını düzenlendi. ‘YKS Eylem Planı’ çerçevesinde belirtilen amaçlara ulaşmak için okul zümre öğretmenleri ve okul idaresi kamp programını planlayarak broşür halinde öğrenci ve velilere ulaştırdı.