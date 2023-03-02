Kamp kurup kaçak kazı yaptılar

Kırklareli’de kamp kurup kaçak kazı yapan 12 şüpheli suçüstü yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığınca, bir grubun kamp kurup kaçak kazı yaptığı bilgisine ulaşan jandarma ekipleri harekete geçti.

Ekiplerce düzenlenen operasyonda, liderliğini H.Y. isimli şahsın yaptığı iddia edilen 12 kişilik suç örgütü, merkez Çağlayık köyü Değirmentaşlı mevkiinde kamp kurarak kazı yaptıkları esnada suçüstü yakalandı.

Şüphelilerin kullandığı çadır, araç ve kazı alanında yapılan aramada; 6 adet kırıcı delici matkap, 2 adet karot makinesi, 2 adet jeneratör, 2 adet spiral makinesi, 3 adet su pompası, 1 adet elektrikli el testeresi, 1 adet gaz dedektörü, 2 adet 100 metrelik elektrik kablosu, 42 adet kazı malzemeleri ve 1 adet kamyonet ele geçirildi.

Olayla ilgili 12 şüpheli gözaltına alındı.