Kampüs içinde belediye otobüsü kadına çarptı: Kaza anı kamerada
Bursa'da kampüs içerisinde seyir halinde olan belediye otobüsü, yolun karşısına geçmeye çalışan bir kadına çarptı. Yaralanan kadının yardımına çevredeki vatandaşlar koşarken, kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı. Üniversite yönetimi ve öğrenciler belediye otobüs güzergahlarında değişiklik yapılmasını istiyor.
Kaza, sabah saatlerinde Bursa Uludağ Üniversitesi kampüsünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüsünün idaresindeki belediye otobüsü, yolun karşısına geçmeye çalışan kadına çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere savrulan kadına ilk müdahale çevredeki vatandaşlar tarafından yapıldı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı kadın, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
Öte yandan, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Vatandaşlar bölgede bu tür kazaların çok fazla yaşandığını belirterek, önlem alınmasını yetkililerden talep etti.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.