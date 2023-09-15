Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç Gaziosmanpaşalılar buluştu

Gaziosmanpaşa Belediyesi tarafından düzenlenen “Ombudsman Gaziosmanpaşalılarla Buluşuyor” toplantısında konuşan Türkiye Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, “15 gün önce Adalet Bakanımız açıkladı. Arabulucuya intikal eden 4 milyon 600 bin müracaattan 3 milyonu arabulucu ile çözülmüş” dedi.

Gaziosmanpaşa Belediyesi tarafında “Vatandaş İle İdare Arasında Meydana Gelen İhtilafların Çözümünde Kamu Denetçiliğinin Rolü” programı kapsamında düzenlenen “Ombudsman Gaziosmanpaşalılarla Buluşuyor” toplantısı yapıldı. Gaziosmanpaşa Kültür ve Sanat Merkezi düzenlenen toplantıya Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç ve ekibi vatandaşların talep ve sorunlarını dinledi.

“Arabulucuya intikal eden 4 milyon 600 bin müracaattan 3 milyonu arabulucu ile çözülmüş”

Toplantıda konuşan Türkiye Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, “Türkiye’de arabuluculuk, uzlaşma, hoşgörülü davranma zaten bizim örf, adetlerimizde, geleneğimizde ve dinimizde olan güzel bir gelenektir. Türkiye’de yargı dışı çözüm yolları çoğaldı. 15 gün önce Adalet Bakanımız açıkladı. Arabulucuya intikal eden 4 milyon 600 bin müracaattan 3 milyonu arabulucu ile çözülmüş. Bir an çabuk öfkelensek de sonradan uyumlu bir toplum ve insanlar olduğumuz ortaya çıkıyor. 3 milyon dosyada bir kişi şikayetçi bir de karşı taraf olursa 6 milyon insan adliyeye taşınacak. Bunlar güzel şeyler. Kamu denetçiliği kurumu da devletle insanlar arasında olan ihtilaflarda mahkemesiz bir çözüm yoludur” şeklinde konuştu.

“Kamu ile arasındaki sorunları çözmeyi şiyar edilen bir kurum”

Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, “Baktığımızda şeffaflık, iyi yönetim, adaletin merkezi sorumlulukların yumağı gibi gözüküyor. Aynı zamanda vatandaşa ücretsiz hakimlik, avukatlık ücreti veren toplumu her türlü sorunun kamu ile barıştıran. Kamu ile arasındaki sorunları çözmeyi şiar edilen bir kurum. Türk demokrasi adına çok önemli noktada hizmet ettiğini görmek Türk vatandaşı olarak bizi gururlandırıyor. Elbette sadece vatandaşların kamu olan ilişkilerini normalleştirirken Türkiye’nin de demokratikleşmenin açısından baktığımız zaman her alanda olduğu gibi bu alanda da uzlaşma eksenli çalışmaları görmemiz mümkün” dedi.