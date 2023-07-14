Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç Pendiklilerle buluştu

Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, ’Ombudsman Pendiklilerle Buluşuyor’ programında yaptığı konuşmada, “Milletimiz her şeyin en iyisine layık. Türk milleti var olduğu günden beri bunu göstermiştir. Özellikle de 15 Temmuz 2016 gecesi yaşananlar dünyada hiçbir milletin kolay kolay göğüs geremeyeceği karşı çıkamayacağı bir olaydır” dedi.

Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, "Ombudsman Pendiklilerle Buluşuyor" programında vatandaşların sorunlarını dinledi, taleplerini aldı. Pendik’te Yunus emre Kültür ve Sanat Merkezinde düzenlenen programda, Kamu Denetçiliği Kurumunun tanıtım filmi izletildi.

Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, "Biz Pendik’teki STK’larımızla muhtarlarımızla diğer kurumlarımızla beraber olmayı yeğlediğimiz bir yönetim tarzını belirliyoruz. Onların bir sorunu olduğu zaman destek konusunda olsun başka bir konuda olsun zaten beraber hareket ettiği kendine has özelliklerini devam ettiren bir ilçeyiz. Dolayısıyla ben buradaki tüm hemşerilerime buradaki katılımlardan dolayı teşekkürlerimi sunuyorum. Böyle bir bilgilendirme toplantısı bizim için aydınlatıcı olacaktır” dedi.

İstanbul Vali Yardımcısı Halil Avşar, "Ombudsmanlık olarak da bilinen kamu denetçiliği kurumu idarenin işleyişi ile ilgili şikayetler üzerine idarenin her türlü eylem ve işlemine tavır ve davranışına insan haklarına dayalı adalet anlayışı içinde hukuka hakkaniyete uygunluk yönünde incelemek araştırmak ve idareye önerilerde bulunmakla ilgili olarak kamu denetçiliği kurumu Türkiye’nin çok önemli bir boşluğunu doldurmaktadır” dedi.

Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, “Bu kurum izlediğiniz gibi yeni bir kurum. Ana görevi sizin aldığınız kamu hizmetlerinde sizin aldığınız hizmetlerde eğer bir memnuniyetsizliğiniz varsa veyahut da daha iyi olmasını istiyorsanız veya karşılaştığınız bir hukuksuzluk varsa mahkemeye gitmeden bunları düzeltmek için kurulmuş olan bir kurum. Kamu denetçiliği kurumuna başvurmak gayet kolay ister mektup yaz ister faks çek ister otur bilgisayarda derdini anlat, gerisini bizim kurum hallediyor. Kamu denetçiliği kurumuna yapılan başvurular en geç 6 ay içinde karara bağlanıyor. Milletimiz her şeyin en iyisine layık. Bunu tarihten biliyoruz. Türk milleti var olduğu günden beri bunu göstermiştir özellikle de 15 Temmuz 2016 gecesi yaşananlar dünyada hiçbir milletin kolay kolay göğüs geremeyeceği karşı çıkamayacağı bir olaydır. Bir grup eşkıyalık yapan, devletin gücünü kamu otoritesini zorla demokrasi dışı unsurlarla elde edip ardından da milletin meşru oylarıyla seçilmiş olanları silah zoruyla iktidardan indirmeye çalıştılar. Bu milletin vergileri ile alınan uçakları kaldırdılar insanımızı şehit ettiler” dedi.

Konuşmaların ardından Malkoç ve programa katılan diğer kamu denetçileri, katılımcıların talep ve sorunlarını dinledi.